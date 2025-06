Idoso suspeito de decapitar jovem no Ceará morre em hospital

O homem de 62 anos alimentou o desejo de um relacionamento com a moça de 18 anos, mas após ser rejeitado ele teria executado e decapitado a vítima

A Polícia Civil do Ceará investiga a morte de José Melo Batista, de 62 anos, preso suspeito de matar e decapitar Lorena Gaspar Ferreira, de 18 anos de idade. O idoso morreu no domingo, 15, no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.

A investigação da Polícia apontou que o idoso teria alimentado o desejo de ter um relacionamento amoroso com a garota, mas não foi correspondido. Diante da negativa da vítima, ele teria matado e decapitado Lorena. O crime é caracterizado como feminicídio.