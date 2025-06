Camilo afirma que Salário-Educação poderá ser usado para pagar merenda e fardamento

Mudanças nas regras de aplicação do Salário-Educação deve ampliar os recursos para alimentação escolar e fardamento nos municípios do Brasil. Uma portaria assinada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, na sexta-feira, 13, já permite o uso da verba para a merenda .

Fardamento e alimentação escolar também não podem ser custeados pelos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Camilo explica que a modificação nas regras de despesas dessa fonte é uma antiga demanda dos prefeitos . “O recurso do Salário-Educação ficava muito preso, limitado a algumas despesas”, afirmou o ministro.

“Muitos prefeitos questionam por que o dinheiro do Fundeb não pode ser usado para alimentação escolar, comprar fardamento, transporte. A gente já tentou mudar isso no Congresso, porque isso é despesa com educação”, disse.

O ministro anunciou ainda que, em 2025, um novo aumento de repasses do Fundeb está programado para os municípios e estados.

Ceará adere ao Enem dos Professores e estuda uso da seleção

Camilo Santana também comentou sobre a adesão de estados à Prova Nacional Docente (PND), conhecida como Enem dos Professores. O Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado (Seduc), responsável pela rede estadual de ensino, foi uma das unidades federativas que se inscreveu para participar da iniciativa do MEC.