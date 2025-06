Ceará pode registrar temperatura máxima de 37°C e rajadas de vento de até 50 km/h

Previsão indica ainda possibilidade de os termômetros marcarem 34°C e 36°C , em alguns municípios localizados macrorregião e no Sertão Central e Inhamuns , no período da tarde .

A previsão do tempo para o Ceará indica diminuição da nebulosidade no Estado, gerando extremos de temperaturas máximas que podem chegar a 37 graus Celsius (°C) , especialmente na região Jaguaribana.

Existe possibilidade de chuvas isoladas que tendem a ocorrer e se concentrar principalmente na madrugada desta segunda, 16, na região do Cariri e do sul do Sertão Central e Inhamuns.

Enquanto que para o Litoral Norte, Litoral do Pecém e Ibiapaba, há chance de precipitação dispersa. O mesmo sentido vale para as macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e Ibiapaba, sendo registros breves e fracos.

As reduzidas pluviosidades previstas estão associadas ao avanço de áreas de instabilidade provenientes do Oceano Atlântico ao norte do Estado, do leste da Região Nordeste do Brasil, devido à influência de um sistema frontal (frente estacionária) localizado sobre o oceano Atlântico na altura dos estados de Sergipe e Alagoas, e também a fatores locais, como brisa, relevo e a interação entre temperatura e umidade.

A Zona de Convergência Intertropical (Zcit) trata-se de uma faixa semi-permanente de nebulosidade, próxima à linha do Equador, formada pela convergência dos ventos alísios dos hemisférios Norte e Sul. Essa interação provoca o levantamento de ar quente e úmido na região equatorial, favorecendo a formação de nuvens do tipo cumulonimbus.