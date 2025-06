Ceará adere ao Enem dos Professores e estuda uso da seleção

A Secretaria da Educação do Estado (Seduc), responsável pela rede estadual de ensino aderiu ao PND e poderá usar a pontuação da prova em seus certames. A rede de ensino de Fortaleza não fez a adesão, que finalizou no domingo, 15

Já Fortaleza, de acordo com a Secretaria Municipal da Educação (SME), não vai utilizar a prova como seleção. O prazo para adesão terminou nesse domingo, 15.

O Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado (Seduc), aderiu à Prova Nacional Docente (PND), conhecida como Enem dos Professores. A adesão permite que os resultados individuais de professores na prova sejam entregues às redes de ensino, que poderão utilizar a pontuação alcançada e o nível de desempenho em seus prórpios certames.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os interessados em participar da PND poderão fazer a inscrição no período de 14 a 25 de julho. As provas serão realizadas no dia 26 de outubro.

“Até me surpreendeu o número de municípios e estados que aderiram à prova nacional, acho que vai ser um marco importante para a educação básica brasileira”, afirmou o titular do Ministério da Educação (MEC), Camilo Santana, durante XIII Seminário de Gestores Públicos, realizado nesta segunda-feira, 16, em Fortaleza.

De acordo com a Seduc, o Ceará vai estudar como a seleção será utilizada. As redes educacionais ainda têm até o dia 25 de junho para cadastrar seus editais próprios. Uma portaria publicada na sexta-feira, 13, definiu as regras para o certame.

O edital específico da PND ainda será publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).