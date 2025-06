Ceará registra chuva em mais de 50 munícipios nas últimas 24 horas

Aratuba registrou o maior índice, com 25 milímetros (mm), até esta segunda-feira, 16. Confira as demais localidades com precipitações

Ceará tem 52 municípios com registro de chuvas das 7 horas de domingo, 15, às 7 horas desta segunda-feira, 16. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

As precipitações concentram-se principalmente nas macrorregiões do Maciço de Baturité, Jaguaribana, Cariri, Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém.

Madrugada: alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité, no Cariri e no centro-sul das macrorregiões da Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns;

Manhã: baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral de Pecém, no Maciço de Baturité, no Cariri e no centro-sul do Sertão Central e Inhamuns;

Tarde: alta possibilidade de chuva isolada no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. Na Ibiapaba, no Litoral Norte e no Litoral do Pecém, há baixa possibilidade de chuva isolada;

Noite: céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões.