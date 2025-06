Governo do Ceará e prefeituras devem criar sistema integrado entre polícias e guardas municipais

Proposta foi divulgada pelo governado, nesta segunda-feira, 16, durante o 13º Seminário de Gestores Públicos, no Centro de Eventos, em Fortaleza

Conforme o gestor, a ideia é realizar um encontro entre prefeitos e prefeitas nas próximas semanas para discutir um programa estadual de segurança que envolva a Polícia Militar e Polícia Civil e a integração com a Guarda Municipal, buscando o fortalecimento, integração e inovação tecnológica.

Um programa de colaboração integrado entre as forças de segurança e guardas municipais deverá ser discutido para ser lançado no Ceará. É o que afirmou o governador Elmano de Freitas (PT), nesta segunda-feira, 16, durante o 13º Seminário de Gestores Públicos, no Centro de Eventos, em Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS | Elmano assina decretos que regulamentam reestruturação das Forças de Segurança do Ceará

Este programa também prevê apoio financeiro aos municípios e a colaboração essencial das guardas municipais, que somam mais de 4 mil agentes no Estado. “Nas próximas semanas eu gostaria de ter cada prefeito e prefeita para nós termos um momento de discussão, porque nós queremos lançar no estado do Ceará um programa intenso de colaboração das nossas forças de segurança”, disse.

A proposta de integração das forças de Segurança do Estado com os agentes municipais já havia sido sinalizada pelo gestor anteriormente. Em 2023, a gestão municipal de Fortaleza e o Estado sinalizaram uma possível parceria, principalmente com atuação em escolas e paradas de ônibus.

Com informações da repórter Alexia Vieira