CE-366: Governo autoriza restauração da rodovia estadual entre Varjota e Santa Quitéria

A cerimônia oficial para o início dos trabalhos será em Varjota, com a presença do governador Elmano de Freitas (PT) , prevista para começar às 17 horas no Centro de Convenções Elezion Camelo de Sousa, na avenida Professora Edith Castro.

A obra mobilizou o investimento de mais de R$ 36 milhões, com 39 km de estrada para reconstrução. Além disso, deve passar por melhorias no traçado e na readequação de capacidade de carga do pavimento.

De acordo com reportagem de 2022 do O POVO +, a construção de areninhas foi iniciada em 2014, por meio da parceria entre o Governo do Estado e as prefeituras municipais. Até 2025, foram instalados 413 equipamentos, sendo 113 da atual gestão.

Conforme o portal estadual, são 37 estruturas com construções em andamento. O projeto é considerado uma das maiores políticas públicas de esporte no Brasil, estando em locais com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) ou alto Índice de Vulnerabilidade Social (IVS).