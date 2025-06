Ação de saúde para população LGBTQ+ apresenta inovação em teste

Ação pra população LGBTQIAPN+ no Posto de Saúde Antônio Ciríaco apresenta inovação em testes / Crédito: FÁBIO LIMA/O POVO

Em alusão ao Dia Mundial do Orgulho LGBTQIAPN+, ocorre neste sábado, 28, a ação de saúde voltada para este grupo, no posto de saúde Antônio Ciríaco, no bairro Parangaba, em Fortaleza. Além dos atendimentos, o evento apresenta o novo autoteste para detectar infecções pelo Papilomavírus Humano (HPV). A pesquisa que estuda a implementação da nova forma de testagem é da doutora Renata Eleutério, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O exame é capaz de detectar 28 genótipos de HPV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), feito por métodos de biologia molecular.



“A própria pessoa pode fazer a coleta do seu material e isto pode ajudar o acesso, pensando ainda em comunidades mais distantes. Dispositivos como este também podem otimizar o tratamento”, explica Renata.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Cerca de 600 testes ficarão disponíveis em algumas unidades de saúde, incluindo o posto Antônio Ciríaco. Quem tem interesse em realizar o teste na unidade de saúde é acolhido e instruído sobre como realizar a coleta. A medida também antecipa as diretrizes do Ministério da Saúde que irá incorporar ao Sistema Único de Saúde (SUS), neste ano e em todo o país, o teste molecular de DNA/HPV com autocoleta.

Prefeitura de Fortaleza lança Patrulha da Diversidade; VEJA

Autotestes entregues a domicílio Além do autoteste para HPV disponível nas unidades de saúde, os cidadãos podem solicitar testes de HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) pelo site ahoraeagora.org. O projeto distribui gratuitamente o autoteste de HIV para a cidade de Fortaleza.

Cada pessoa pode receber até cinco autotestes, que vêm com as instruções para a realização do exame, detalha Marcos Paiva, coordenador da área técnica de doenças virais e tuberculose da Prefeitura de Fortaleza. Trata-se apenas de um teste de triagem. Assim, em caso de resultado positivo, a pessoa deve buscar atendimento no posto de saúde mais próximo para realizar o teste rápido de HIV. Além dos testes, ação oferece atendimentos para a população LGBTQIAPN+ Além dos testes, a população LGBTQIAPN+ pode ter acesso a consultas, acolhimento psicológico, vacinação, avaliação em saúde bucal, orientações sobre hormonização e o uso de Profilaxia Pós-Exposição (PEP)/ Profilaxia Pré-exposição (PrEP). O atendimento será até às 17 horas.

A equipe é composta por profissionais voluntários, que, em sua maioria, já atuam com a população LGBT. É o caso da doutora Alana Maria, que trabalha no Serviço Ambulatório de Pessoas Trans no Ceará, e ressalta a importância da ação. “Trabalhar a saúde da população LGBT é trabalhar a saúde pública. Quando entendemos que há uma dificuldade desse público de acessar o sistema de saúde, precisa-se desenvolver meios para driblar essas barreiras”, afirma. A ação foi desenvolvida para incentivar a atenção primária de saúde para este grupo, reitera Erlemus Soares, coordenador das redes de atenção primária e psicossocial.