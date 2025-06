Ação de saúde para a população LGBTQIAPN+ de Fortaleza ocorre neste sábado, 28

A programação está sendo realizada no posto de saúde Antônio Ciríaco de Holanda Neto, no bairro Parangaba, em alusão ao Dia Internacional do Orgulho LGBT .

Com o tema “Cuidando da sua saúde com orgulho”, ocorre neste sábado, 28 de junho, em Fortaleza , uma ação de saúde voltada para a população LGBTQIAPN+.

Os atendimentos serão das 8h às 17h, com consultas, exames e acolhimento psicológico voltados para este público.

Dentre os serviços, são ofertados autocoleta do exame de HPV por biologia molecular, vacinação, testagem de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), avaliação em saúde bucal, orientações sobre hormonização e o uso de PEP/PrEP.

O evento é uma realização conjunta da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e da Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, vinculada à Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), com apoio da Secretaria da Diversidade do Governo do Estado do Ceará (Sediv).

