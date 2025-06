Após o fim da quadra chuvosa, Ceará registra chuva em oito municípios

Após o fim da quadra chuvosa, o Ceará registra precipitação em oito municípios / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Após o fim da quadra chuvosa, o Ceará registrou chuva em oito cidades entre 7 horas de sexta-feira, 27, e 7 horas deste sábado, 22. As precipitações concentram-se principalmente nas microrregiões do Litoral de Pecém, Jaguaribana e Litoral de Fortaleza. LEIA MAIS - Temperaturas no Ceará: máximas podem marcar até 35 °C, com mínimas de 18 °C



As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a partir dos dados atualizados às 8h20min da manhã deste sábado, 28. Com 20 milímetros (mm), o posto Jardim do Meio, na cidade de Paracuru, registrou o maior acumulado de chuva observado, seguido dos postos das cidades de Icapuí (10 mm), Pindoretama (10 mm) e Aquiraz (9 mm). Conforme dados da Funceme, os demais locais foram São Gonçalo do Amarante (5.3 mm), Beberibe (5 mm), Iguatu (2 mm) e Pedra Branca (1.4 mm).

Previsão do tempo no Ceará: confira as áreas sujeitas à chuva A Funceme prevê a chance de precipitação sobre as macrorregiões do Ceará ao longo do dia, principalmente entre o final da tarde e noite deste sábado, 28.

Para a Capital e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) a previsão indica chuvas com intensidade variando de moderada a fraca ao longo do sábado, 28. Durante o período da madrugada e manhã de domingo, 29, é previsto que a chuva continue com intensidade moderada, nos demais períodos, é esperada precipitação fraca e passageira. A Fundação também prevê a possibilidade de chuva fraca e de curta duração durante a madrugada e manhã de segunda-feira, 30.

O aumento da área com chuva e da nebulosidade no Estado, segundo a Funceme, está associada à aproximação de um Cavado em superfície na costa leste do Nordeste brasileiro, possibilitando que o céu varie de parcialmente nublado a nublado.

Inicialmente algumas áreas, como o norte da região Jaguaribana, Maciço de Baturité e Litoral de Fortaleza, podem ter chuvas de intensidade moderada a forte no período da noite devido ao deslocamento deste sistema meteorológico.

No domingo, as condições do aumento de nebulosidade devem se manter principalmente em parte do Centro-Norte do Estado, com chuva moderada entre a madrugada e início da tarde. Nas demais áreas, a expectativa é de chuva fraca e isolada ao longo do dia. Na segunda-feira, a princípio, chuva moderada na faixa litorânea entre a madrugada e manhã e chuva fraca e passageira durante a tarde. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado ao longo do dia.