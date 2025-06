Fortaleza sediará pré-conferência para a COP 30 em agosto

No fim de agosto, Fortaleza sediará a primeira conferência em preparação à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) — que acontece no fim do ano em Belém. A informação foi confirmada pelo prefeito Evandro Leitão durante o Fórum de Mudanças Climáticas de Fortaleza realizado no Cuca Mondubim na tarde desta sexta-feira, 27.

O evento acontecerá no dia 27 de agosto e tem como objetivo chamar a atenção para as pautas climáticas de urgência e destacou ser importante no desenvolvimento da justiça social.