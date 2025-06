Missão Velha: Ministério Público cobra alterações no concurso municipal à Prefeitura O Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE) orienta que, no prazo de 30 dias úteis, os contratos temporários sejam regularizados pela Prefeitura de Missão Velha, bem como se a gestão acatará a recomendação de atualização do cronograma do exame em cinco dias úteis. Em nota, o Município afirma que novas datas estão sendo discutidas 12:30 | 28/06/2025 Autor Kaio Pimentel Kaio Pimentel Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Foto de apoio ilustrativo: Prefeitura de Missão Velha tem prazo de 30 dias para regularizar concurso público municipal e cinco dias úteis para informar se acata a decisão do MP-CE a partir dessa quinta-feira, 26 / Crédito: Reprodução/ Google Street View

A Prefeitura de Missão Velha, a 527,03 km de Fortaleza, recebeu recomendação do Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE), em caráter de urgência, para atualizar o cronograma do concurso municipal e a realização de contratações temporárias dentro da legalidade. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

A medida foi expedida pela promotora de Justiça Anna Carolynna Almeida, titular da Promotoria de Justiça de Missão Velha.

Em setembro do mesmo ano, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), atendendo a pedido de Ação Popular, suspendeu o certame até que fossem feitos ajustes no material, especialmente em relação às inscrições. O MP também havia recomendado mudanças na remuneração de alguns cargos, assim como fosse explicada a desproporção entre as vagas e cadastro de reserva etc. Em resposta ao MP, o Instituto Consulpam informou que todas as recomendações seriam atendidas e que um aditivo ao edital seria publicado em março de 2025. Porém, não houve alterações.