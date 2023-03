São João do Jaguaribe recebe maior chuva do Ceará nas últimas 24h

Pelo menos 130 cidades no Ceará receberam chuvas nas últimas 24h, aponta a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O maior acumulado foi observado em São João do Jaguaribe, com 120 milímetros (mm).

Os outros sete maiores registros de chuvas foram verificados em Ipueiras (99 mm), Tabuleiro do Norte (87), Santa Quitéria (80 mm), Morada Nova (74 mm), São Benedito (73 mm e 72 mm) e Limoeiro do Norte (71 mm).

Diante dos estragos causados pelas enxurradas, a Secretaria de Proteção Social (SPS), ligada ao Governo do Estado, vem orientando os municípios atingidos em questões relacionadas a protocolos de atendimento e gestão de situações de alagamento.

Segundo informações da pasta, as cidades de Aratuba, Uruburetama, Itapipoca, Pacatuba, Umirim, Milhã, Senador Pompeu e Itapajé receberam doações de alimentos e de itens básicos, como colchões.

Atualmente, 13 municípios se encontram sob situação de emergência (Altaneira, Missão Velha, Aratuba, Antonina do Norte, Guaramiranga, Itapipoca, Uruburetama, Tururu, Porteiras, Itapajé, Umirim, Pedra Branca e Senador Pompeu). Somente Milhã decretou estado de calamidade.

O governo estadual aponta que 3.693 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no Ceará. Foram registrados 25 feridos e 6 mortes.

Previsão para sexta e sábado

Para esta sexta-feira, 31, a Funceme aponta que podem ocorrer chuvas no litoral de Fortaleza, Jaguaribana, Maciço de Baturité, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Chuvas intensas podem ser observadas nas regiões Norte e Noroeste do Estado, além de Fortaleza e seu entorno. As precipitações devem ocorrer durante a manhã e a tarde. A Funceme destaca que há a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.

