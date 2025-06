PRF apreende 144 aves silvestres em transporte irregular; 40 estavam mortas

Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no KM 82 da BR-020, no município de Tauá , a 343,10 km de distância de Fortaleza , apreendeu 144 aves silvestres transportadas ilegalmente em um ônibus interestadual na madrugada desta segunda-feira, 30, por volta das 4h20min.

Conforme as informações repassadas pelo homem detido, os animais foram recolhidos no estado de Goiás e seriam levados para a cidade cearense de Boa Viagem .

De acordo com a PRF, a descoberta aconteceu quando a equipe do Núcleo de Operações Especiais (NOE) realizava comando de combate ao crime na rodovia.

O passageiro foi identificado transportando as aves sem autorização legal no coletivo que fazia a linha São Paulo (SP) a Guaraciaba do Norte . No total, 104 animais estavam vivos e 40 já mortos . Segundo a PRF, a maior parte era da espécie canário-da-terra , além de duas graúnas.

Passageiro foi preso por captura ilegal e maus-tratos contra animais silvestres, em Tauá

As aves estavam visivelmente debilitadas, apresentando sinais de maus-tratos, o que resultou no enquadramento do responsável nos crimes previstos nos artigos 29 e 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), que tratam da captura ilegal e de maus-tratos contra animais silvestres.

SAIBA MAIS | Tráfico de animais silvestres: PF crumpre 15 mandados em quatro cidades cearenses



Assim, o indivíduo foi encaminhado, junto com os animais, à Delegacia Regional da Polícia Civil de Tauá, para a adoção das demais providências legais cabíveis. A ocorrência ficou registrada naquela unidade e o detido permaneceu à disposição da Justiça.

Denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.