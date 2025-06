Três pessoas morrem em acidente de trânsito na BR-222, em Itapajé

Uma colisão frontal entre um automóvel e um caminhão com reboque causa morte de três pessoas, no km 136 da BR-222, nesse domingo, 29. Sinistro é investigado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Uma colisão frontal, envolvendo um automóvel e um caminhão com reboque, resultou na morte de três pessoas, no km 136 da BR-222, localizado no município de Itapajé, a 130,31 km de distância de Fortaleza. O acidente grave foi registrado nesse domingo, 29, por volta das 21h40min.

