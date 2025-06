Festa de São Pedro reúne pescadores e fiéis em tradicional procissão marítima no Mucuripe

Pescadores de Fortaleza celebraram o Dia de São Pedro com missa e procissão marítima no Mucuripe

Desde 2012, os festejos de São Pedro e a igreja dos pescadores são considerados patrimônios histórico-culturais de Fortaleza.

A programação em homenagem ao santo dos pescadores na capital cearense tem início no dia 20 de junho, com a tradicional novena realizada todas as noites na Capela de São Pedro.



As celebrações encerram no dia 29 de junho com uma missa solene logo nas primeiras horas da manhã. Após a cerimônia, a imagem do santo é conduzida em cortejo terrestre por pescadores vestidos com roupas tradicionais até uma jangada no mar. Em seguida, tem início a tradicional procissão marítima em direção ao espigão do Náutico.