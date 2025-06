Tráfico de animais silvestres: PF crumpre 15 mandados em quatro cidades cearenses

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Confira imagens da Operação: Ao longo das investigações, os agentes identificaram diversas transações sobre comércio ilícito de aves Crédito: Divulgação / Polícia Federal Ao longo das investigações, os agentes identificaram diversas transações sobre comércio ilícito de aves Crédito: Divulgação / Polícia Federal Ao longo das investigações, os agentes identificaram diversas transações sobre comércio ilícito de aves Crédito: Divulgação / Polícia Federal Ao longo das investigações, os agentes identificaram diversas transações sobre comércio ilícito de aves Crédito: Divulgação / Polícia Federal Ao longo das investigações, os agentes identificaram diversas transações sobre comércio ilícito de aves Crédito: Divulgação / Polícia Federal

Ao longo das investigações, os agentes identificaram diversas transações ligadas ao comércio ilícito de aves. A operação, além de reunir provas para a conclusão do inquérito policial, busca desarticular crimes ambientais em andamento, resguardando a fauna brasileira da exploração predatória.

A ofensiva conta com a participação de 70 policiais federais e com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que cumprem os mandados expedidos pela Justiça Federal no Ceará.

De acordo com a Polícia Federal, a repressão ao comércio ilegal de animais é fundamental para preservação da biodiversidade, “evitando o impacto devastador que o tráfico de espécies pode causar aos ecossistemas”.