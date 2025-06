Motorista é flagrado em alta velocidade em faixa de areia na Praia do Futuro

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Veículo estava em plena faixa de areia. Três pessoas, incluindo um adolescente, foram encaminhadas pela Polícia Militar à Delegacia da Criança e do Adolescente

Um condutor de uma caminhonete foi flagrado trafegando em alta velocidade em plena faixa de areia na Praia do Futuro, em Fortaleza, neste domingo, 29. O carro chegou a adentrar no espaço de uma barraca de praia, danificando a estrutura do estabelecimento.

Equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) foram acionadas para a ocorrência e conduziram três pessoas à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) por suspeita de direção perigosa.