Ceará registra chuva em mais de 70 municípios nas últimas 24 horas; confira acumulados

Forquilha registrou o maior índice, com 76 milímetros (mm). Veja previsão do tempo até esta terça-feira, 1º

Ceará registra chuva em mais de 70 municípios; CONFIRA As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Ceará tem 77 municípios com registro pluviométrico das 7 horas de domingo, 29, às 7 horas desta segunda-feira, 30.

Conforme os dados da Fundação, as demais localidades foram Granja (40 mm), Pacatuba (37, 8 mm), Martinópole (36, 4 mm), Ereré (35 mm), Pereiro (33 mm) e Sobral (28, 3 mm).

As precipitações concentram-se principalmente nas macrorregiões Ibiapaba, Litoral Norte, Litoral de Fortaleza e Jaguaribana.

Madrugada: Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité e Cariri;

Para esta terça-feira, 1º, os acumulados serão dispersos e breves sobre a faixa litorânea entre a madrugada e manhã. Na Jaguaribana e norte do Cariri, há possibilidade de precipitação rápida durante o fim da noite.

Segundo a Funceme, pode acontecer chuva moderada na faixa litorânea entre a madrugada e manhã e ocorrência fraca e passageira durante a tarde desta segunda. No Sertão Central e Inhamuns, há chance de pluviosidade durante o período da madrugada. Enquanto isso, nas demais regiões, prevê um céu parcialmente nublado ao longo do dia.

Manhã: Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém;

Terça-feira, 1º

Madrugada e manhã: Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém;

Tarde e noite: sem previsão de chuva.

Temperaturas máximas em torno de 32ºC, com mínimas de 18ºC no Ceará; as rajadas de ventos podem ser de 60 km/h

De acordo com a Funceme, as temperaturas máximas devem ficar em torno de 32 graus Celsius (ºC) na macrorregião Jaguaribana, principalmente nesse domingo, mas seguindo até esta segunda. Já os números mínimos podem ser de 18ºC em pontos da Ibiapaba, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. A razão seria o aumento das chuvas.