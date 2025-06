Cearense membro do CV é preso em MG após nove dias de buscas

O detido é apontado como responsável por ocupar a função de "executor de homicídios" contra integrantes de organizações criminosas rivais / Crédito: Reprodução/ PRF

Um homem, apontado como integrante do Comando Vermelho (CV), foragido da Justiça do Ceará, foi preso na manhã do domingo, 29, na BR 116, no município de Orizânia, em Minas Gerais, após nove dias de buscas. LEIA MAIS - PRF interrompe roubo e prende dois em passarela da BR-116