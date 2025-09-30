Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arma que matou estudantes em Sobral foi usada em outro homicídio

Autor Sara Oliveira
Sara Oliveira Editora-adjunta do Portal O POVO Online
Bala encontrada na escola Professora Luis Felipe, em Sobral, onde dois estudantes foram mortos e três feridos, é da mesma arma usada em um homicídio praticado em julho, cujo suspeito seria o mesmo homem preso pelas mortes dos alunos. 

Conclusão é da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e utiliza banco de dados do Sistema Nacional de Análise Balística (Sinab), ferramenta do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Leia Mais | Grande Fortaleza: armas "reincidentes" aparecem em 342 homicídios nos últimos 3 anos

"A comparação funciona a partir da análise das marcas únicas deixadas pela arma no projétil e no estojo, como se fossem impressões digitais da arma. Quando um novo projétil ou estojo é inserido no sistema, ele é comparado com os já cadastrados, permitindo identificar se a mesma arma foi utilizada em ocorrências distintas”, detalhou o perito-geral da Pefoce, Júlio Torres.

Leia Mais | "Vai ser só mais um": parente de estudante morto em Sobral reclama de cotidiano de violência

O delegado da 1ª Seccional do Interior Norte da Polícia Civil do Ceará, João Alberto, afirma que existem pontos que ligam o suspeito aos crime de Sobral. "Sobre o homicídio anterior, que aconteceu em julho, temos alguns elementos que subsidiaram o pedido de prisão preventiva deferido pela Justiça. O documento da Pefoce sustenta, ainda mais, a importância dessa captura”, detalha.

Ataque a alunos de Sobral foi mandado por PCC

O suspeito preso é Bruno Amorim Rodrigues, 29, que seria membro do grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC), tendo trocado de facção recentemente. Um dos alunos mortos vendia drogas na escola e era morador de bairro de facção rival.

De acordo com inquérito policial ao qual O POVO teve acesso, Bruno “Banga”, como é conhecido, teria fugido rumo ao bairro Sumaré logo após a ação criminosa, área dominada pelo PCC.

A investigação aponta ainda que teria ocorrido uma “reunião de conselho” da facção para avaliar a gravidade do crime, já que a ação atingiu adolescentes da própria área. Para a Polícia Civil, os fatos reforçam o papel de “executor” de Bruno.

Em depoimento, a irmã do suspeito afirmou que a família precisou mudar para o bairro há quatro meses, quando Bruno “rasgou a camisa” do Comando Vermelho e passou a se vincular ao PCC. A morte dele teria sido decretada pelo CV, segundo ela.

Mortes de estudantes em escola de Sobral

Os estudantes mortos durante ataque à escola foram Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17. As outras três vítimas, que também eram alunos da instituição de ensino, foram lesionadas no abdômen, na coxa e na panturrilha.


As câmeras de segurança mostram o momento em que dois homens chegam à escola e param em uma moto. Em seguida, descem do veículo e se deslocam até o estacionamento, onde iniciam os disparos. (Colaboraram Alexia Vieira e Penélope Menezes)

 

