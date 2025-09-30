Arma que matou estudantes em Sobral foi usada em outro homicídio

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-09-2025: Ataque à escola na cidade de Sobral. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Bala encontrada na escola Professora Luis Felipe, em Sobral, onde dois estudantes foram mortos e três feridos, é da mesma arma usada em um homicídio praticado em julho, cujo suspeito seria o mesmo homem preso pelas mortes dos alunos. Conclusão é da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e utiliza banco de dados do Sistema Nacional de Análise Balística (Sinab), ferramenta do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

A comparação funciona a partir da análise das marcas únicas deixadas pela arma no projétil e no estojo, como se fossem impressões digitais da arma. Quando um novo projétil ou estojo é inserido no sistema, ele é comparado com os já cadastrados, permitindo identificar se a mesma arma foi utilizada em ocorrências distintas", detalhou o perito-geral da Pefoce, Júlio Torres. O delegado da 1ª Seccional do Interior Norte da Polícia Civil do Ceará, João Alberto, afirma que existem pontos que ligam o suspeito aos crime de Sobral. "Sobre o homicídio anterior, que aconteceu em julho, temos alguns elementos que subsidiaram o pedido de prisão preventiva deferido pela Justiça. O documento da Pefoce sustenta, ainda mais, a importância dessa captura", detalha.

Ataque a alunos de Sobral foi mandado por PCC O suspeito preso é Bruno Amorim Rodrigues, 29, que seria membro do grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC), tendo trocado de facção recentemente. Um dos alunos mortos vendia drogas na escola e era morador de bairro de facção rival. De acordo com inquérito policial ao qual O POVO teve acesso, Bruno “Banga”, como é conhecido, teria fugido rumo ao bairro Sumaré logo após a ação criminosa, área dominada pelo PCC. A investigação aponta ainda que teria ocorrido uma “reunião de conselho” da facção para avaliar a gravidade do crime, já que a ação atingiu adolescentes da própria área. Para a Polícia Civil, os fatos reforçam o papel de “executor” de Bruno.