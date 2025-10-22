Suspeito de desviar recursos de programa federal de escola no Crato é preso no Rio

Suspeito de desviar recursos de programa federal de escola no Crato é preso no RioInvestigação da PF aponta que organização criminosa obtinha valores indevidos por meio de fraudes bancárias e teria utilizado dispositivo móvel para fazer transferências a partir da conta da instituição
Uma escola pública no município do Crato, na região do Cariri cearense, foi alvo de desvio de recursos públicos federais do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Uma pessoa foi presa suspeita do crime, nesta quarta-feira, 22, no Rio de Janeiro.
A prisão aconteceu durante uma operação da Polícia Federal (PF), que investiga os crimes de lavagem de dinheiro, invasão de dispositivo informático, associação criminosa e fraude eletrônica e bancárias, que teria acontecidos contra a instituição de ensino.
Conforme a PF, as investigações apontam que os suspeitos teriam obtido valores indevidos por meio de fraudes bancárias, utilizando um dispositivo móvel para realizar transferências remotas a partir da conta de uma entidade pública
Ainda segundo o órgão, foram identificadas movimentações financeiras suspeitas e indícios de que os suspeitos teriam utilizado contas de terceiros para repasses sequenciais dos valores desviados do programa federal destinado à instituição de ensino.
Além do cumprimento do mandado de prisão, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em locais ligados ao investigado preso. A PF não divulgou o que foi apreendido.
O POVO questionou à corporação o valor desviado pela organização criminosa, assim como o que foi apreendido na operação e se a escola era municipal ou estadual. A matéria será atualizada quando a PF responder.
