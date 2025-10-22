Suspeito de desviar recursos de programa federal de escola no Crato é preso no Rio

Imagem de apoio ilustrativo. Operação da PF realizou prisão de investigado no Rio de Janeiro / Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Uma escola pública no município do Crato, na região do Cariri cearense, foi alvo de desvio de recursos públicos federais do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Uma pessoa foi presa suspeita do crime, nesta quarta-feira, 22, no Rio de Janeiro. A prisão aconteceu durante uma operação da Polícia Federal (PF), que investiga os crimes de lavagem de dinheiro, invasão de dispositivo informático, associação criminosa e fraude eletrônica e bancárias, que teria acontecidos contra a instituição de ensino.