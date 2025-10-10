Homem é condenado a 24 anos de prisão por matar mulher e balear motociclista em Sobral

Foto de apoio ilustrativo: um homem foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato de uma mulher trans e pela tentativa de homicídio contra um motociclista ocorridos no dia 5 de maio de 2024, em Sobral / Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Um homem foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato de uma mulher trans e pela tentativa de homicídio contra um motociclista. Crimes aconteceram na tarde do dia 5 de maio de 2024, no distrito de Jaibaras, em Sobral, a 233,78 km de distância de Fortaleza.



A sentença — proferida pelo Tribunal da 1ª Vara do Júri de Sobral no dia 6 de outubro — inclui pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil para cada uma das vítimas.

O Júri acatou as teses do MPCE e entendeu que ele cometeu o crime com recurso que impossibilitou defesa. Crimes contra LGBTQIA+: uma vítima é violentada por dia Segundo reportagem publicada no dia 15 de setembro no O POVO, Ceará registrou 193 vítimas de violência motivada por homofobia ou transfobia no primeiro semestre de 2025, entre 1º de janeiro e 30 de junho. O número equivale a uma média de aproximadamente uma pessoa LGBTQIA+ vítima de violência por dia. Houve aumento de 13,5% em comparação com 2024.

Os dados são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), contabilizados pela Diretoria de Estatística e Geoprocessamento (Diest/Supesp), baseados em boletins de ocorrência registrados presencialmente em delegacias ou de forma eletrônica. Os registros de transfobia — voltados contra pessoas trans ou travestis, em razão de sua identidade de gênero — cresceram 43,75%. Fortaleza lidera o ranking de municípios com maior número de ocorrências, concentrando 118 dos casos.