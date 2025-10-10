Homem é condenado a 24 anos de prisão por matar mulher e balear motociclista em Sobral

Homem é condenado a 24 anos de prisão por matar mulher e balear motociclista em SobralSentença inclui pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil para as vítimas do crime cometido em maio de 2024 no distrito de Jaibaras
Um homem foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato de uma mulher trans e pela tentativa de homicídio contra um motociclista. Crimes aconteceram na tarde do dia 5 de maio de 2024, no distrito de Jaibaras, em Sobral, a 233,78 km de distância de Fortaleza.
Ex-copeiro é condenado a 25 anos de prisão por decapitar funcionário dentro do IJF; SAIBA
A sentença — proferida pelo Tribunal da 1ª Vara do Júri de Sobral no dia 6 de outubro — inclui pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil para cada uma das vítimas.
O réu foi identificado como Ednardo Nascimento Gomes. Decisão ocorreu no dia 6 de outubro.
Leia mais
Segundo as investigações, a mulher estava ajudando o motociclista a abastecer o veículo dele, quando foram abordados por quatro homens em duas motos.
De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), Ednardo agarrou o pescoço do motociclista, que o reconheceu, e em seguida efetuou disparos de arma de fogo em direção às vítimas.
O Júri acatou as teses do MPCE e entendeu que ele cometeu o crime com recurso que impossibilitou defesa.
Crimes contra LGBTQIA+: uma vítima é violentada por dia
Segundo reportagem publicada no dia 15 de setembro no O POVO, Ceará registrou 193 vítimas de violência motivada por homofobia ou transfobia no primeiro semestre de 2025, entre 1º de janeiro e 30 de junho.
O número equivale a uma média de aproximadamente uma pessoa LGBTQIA+ vítima de violência por dia. Houve aumento de 13,5% em comparação com 2024.
Os dados são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), contabilizados pela Diretoria de Estatística e Geoprocessamento (Diest/Supesp), baseados em boletins de ocorrência registrados presencialmente em delegacias ou de forma eletrônica.
Os registros de transfobia — voltados contra pessoas trans ou travestis, em razão de sua identidade de gênero — cresceram 43,75%.
Fortaleza lidera o ranking de municípios com maior número de ocorrências, concentrando 118 dos casos.
De acordo com Silvinha Cavalleire, presidenta nacional da União Nacional LGBT, há forte subnotificação, especialmente no interior do Estado. "Isso porque muitas pessoas ainda não têm confiança de que os agressores serão punidos com o rigor da lei”, explica Cavalleire.
Ceará conta com apenas uma delegacia especializada para lidar com crimes de LGBTfobia, a Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrim).
A unidade está localizada no bairro Papicu, em Fortaleza, e atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas para demandas relacionadas unicamente a Capital. (Colaborou Lara Vieira)