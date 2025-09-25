Secretário da Segurança diz que crime foi premeditado e adolescentes foram executados

Secretário da Segurança diz que crime foi premeditado e adolescentes foram executadosTitular da SSPDS, Roberto Sá esteve na Delegacia Regional de Sobral, onde comentou sobre o caso. Ele afirma que imagens do crime mostram sinais de premeditação
O secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, afirmou que o crime que vitimou cinco adolescentes e deixou dois estudantes mortos e três feridos em uma escola estadual de Sobral, foi premeditado com o intuito de executar as duas vítimas. O secretário deu a declaração nesta quinta-feira, 25, na saída da Delegacia Regional de Sobral.
As aulas na escola Professor Luis Felipe foram suspensas após a tentativa de chacina.
O policiamento da região foi reforçado e o caso é investigado pela Polícia Civil. O governador Elmano de Freitas e o Ministro da Educação, Camilo Santana, utilizaram as redes sociais para lamentar o caso e destacar as providências de reforços e de amparo do MEC. O governador deve criar lei para comprar férias dos policiais militares estaduais.
O gestor da SSPDS afirmou que uma das vítimas estava com entorpecentes e uma balança de precisão e destacou que um dos sobreviventes responde a um ato infracional análogo ao crime de homicídio e a roubo.
Um vídeo mostrou os atiradores chegando ao local do crime e repercutiu nas redes sociais. Analisando as imagens, o gestor da SSPDS destacou que há sinais de premeditação.
"Toda aquela movimentação dos dois que estavam na motocicleta terem estacionado, ido para aquele local que a gente perde a visão naquele filme, terem efetuado disparo, me parece que sim, premeditaram", comenta o gestor.
Indagado sobre o crime ser investigado como ação de facções criminosas, o secretário disse que as pessoas envolvidas estão sendo ouvidas. "A motivação e quem teria determinado a gente só vai saber com a oitiva dessas pessoas envolvidas diretamente nesse delito", afirma.
Com informações da repórter Mirla Nobre
