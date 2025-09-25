Secretário da Segurança diz que crime foi premeditado e adolescentes foram executados

Titular da SSPDS, Roberto Sá esteve na Delegacia Regional de Sobral, onde comentou sobre o caso. Ele afirma que imagens do crime mostram sinais de premeditação

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, afirmou que o crime que vitimou cinco adolescentes e deixou dois estudantes mortos e três feridos em uma escola estadual de Sobral , foi premeditado com o intuito de executar as duas vítimas. O secretário deu a declaração nesta quinta-feira, 25, na saída da Delegacia Regional de Sobral.

O policiamento da região foi reforçado e o caso é investigado pela Polícia Civil. O governador Elmano de Freitas e o Ministro da Educação, Camilo Santana, utilizaram as redes sociais para lamentar o caso e destacar as providências de reforços e de amparo do MEC. O governador deve criar lei para comprar férias dos policiais militares estaduais.

O gestor da SSPDS afirmou que uma das vítimas estava com entorpecentes e uma balança de precisão e destacou que um dos sobreviventes responde a um ato infracional análogo ao crime de homicídio e a roubo.

Um vídeo mostrou os atiradores chegando ao local do crime e repercutiu nas redes sociais. Analisando as imagens, o gestor da SSPDS destacou que há sinais de premeditação.