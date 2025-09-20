Ceará tem 2 tentativas de chacina em Juazeiro do Norte e Sobral

Tentativa de chacina em um bar no bairro Timbaúbas, em Juazeiro do Norte, nesta sexta-feira, 19. Mulher, adolescente e criança são assasinadas e um jovem é baleado dentro de um bar no bairro Timbaúbas, em Juazeiro do Nort / Crédito: Wesley Júnior

Duas tentativas de chacina no Ceará foram registradas em Juazeiro do Norte e Sobral, em menos de 24 horas. No Cariri, o caso foi na noite de sexta-feira, 19, no bairro Timbaúbas. O crime aconteceu por volta das 23h30min no Bar da Adriana, onde estavam clientes e membros da família proprietária do estabelecimento. As informações são da rádio O POVO CBN Cariri.

Já Sobral teve ocorrência no distrito de Rafael Arruda, na manhã deste sábado, 20 de setembro. Cinco pessoas foram baleadas durante o ataque. Uma das vítimas, o Expedito Coresma, faleceu no local. Os feridos, incluindo o filho dele e outras três pessoas, foram levados ao hospital. Em ambos os casos os tiros atingiram um cachorro. Ataque a tiros deixa três mortos e um ferido em Juazeiro do Norte Testemunhas relataram que três homens chegaram ao bar em um carro preto por volta das 23h30min. Dois deles desceram do veículo atirando contra as pessoas. Após os disparos, os suspeitos fugiram do local. Durante o ataque, três pessoas foram mortas a tiros. As vítimas foram identificadas como Patrícia Andrade do Nascimento, de 27 anos, cliente do bar, sua filha de 10 anos e uma adolescente de 12 anos, filha da dona do bar. Um cachorro também morreu no local após ser baleado.

A menina de 10 anos, baleada na cabeça, foi encontrada no quintal do estabelecimento ainda com sinais vitais, mas não resistiu aos ferimentos após dar entrada no hospital. Um adolescente de 17 anos, também filho da proprietária, foi baleado na perna e está internado no Hospital Regional do Cariri. Investigação em andamento no Cariri Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) estiveram no local durante a madrugada. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) relatou ao O POVO que o caso será investigado pela Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. A polícia trabalha para identificar os suspeitos e esclarecer se há relação entre as vítimas e os atiradores. Confira nota da SSPDS na íntegra: “A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) estão em diligências ininterruptas para identificar e capturar os suspeitos de envolvimento em uma ocorrência com mortes, registrada na noite dessa sexta-feira (19), no bairro Timbaúba, em Juazeiro do Norte — Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Estado. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos sobre o fato. A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte realiza diligências para elucidar o caso que está em andamento.”