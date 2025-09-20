Ceará tem 2 tentativas de chacina em Juazeiro do Norte e Sobral, em menos de 24 horasCrime no Cariri ocorreu na noite de sexta-feira, 19, no bairro Timbaúbas; Sobral teve ocorrência registrada no distrito de Rafael Arruda
Duas tentativas de chacina no Ceará foram registradas em Juazeiro do Norte e Sobral, em menos de 24 horas.
No Cariri, o caso foi na noite de sexta-feira, 19, no bairro Timbaúbas. O crime aconteceu por volta das 23h30min no Bar da Adriana, onde estavam clientes e membros da família proprietária do estabelecimento. As informações são da rádio O POVO CBN Cariri.
Já Sobral teve ocorrência no distrito de Rafael Arruda, na manhã deste sábado, 20 de setembro. Cinco pessoas foram baleadas durante o ataque.
Uma das vítimas, o Expedito Coresma, faleceu no local. Os feridos, incluindo o filho dele e outras três pessoas, foram levados ao hospital. Em ambos os casos os tiros atingiram um cachorro.
Ataque a tiros deixa três mortos e um ferido em Juazeiro do Norte
Testemunhas relataram que três homens chegaram ao bar em um carro preto por volta das 23h30min. Dois deles desceram do veículo atirando contra as pessoas. Após os disparos, os suspeitos fugiram do local.
Durante o ataque, três pessoas foram mortas a tiros. As vítimas foram identificadas como Patrícia Andrade do Nascimento, de 27 anos, cliente do bar, sua filha de 10 anos e uma adolescente de 12 anos, filha da dona do bar. Um cachorro também morreu no local após ser baleado.
A menina de 10 anos, baleada na cabeça, foi encontrada no quintal do estabelecimento ainda com sinais vitais, mas não resistiu aos ferimentos após dar entrada no hospital.
Um adolescente de 17 anos, também filho da proprietária, foi baleado na perna e está internado no Hospital Regional do Cariri.
Investigação em andamento no Cariri
Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) estiveram no local durante a madrugada. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) relatou ao O POVO que o caso será investigado pela Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. A polícia trabalha para identificar os suspeitos e esclarecer se há relação entre as vítimas e os atiradores.
Confira nota da SSPDS na íntegra:
“A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) estão em diligências ininterruptas para identificar e capturar os suspeitos de envolvimento em uma ocorrência com mortes, registrada na noite dessa sexta-feira (19), no bairro Timbaúba, em Juazeiro do Norte — Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Estado. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos sobre o fato. A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte realiza diligências para elucidar o caso que está em andamento.”
Elmano se manifesta contra o crime em Juazeiro do Norte
O Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), declarou estar indignado com a tentativa de chacina em Juazeiro do Norte. Ele afirma que as equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil já estão sendo mobilizadas para capturar os responsáveis e garantiu que o Estado não descansará até que todos estejam na cadeia.
Estou indignado com o caso de violência que vitimou uma mulher e duas crianças, durante a madrugada, em Juazeiro. Equipes da PM e PC foram mobilizadas para prender o mais rápido os bandidos que praticaram essa crueldade. Não descansaremos até que todos estejam na cadeia.— Elmano de Freitas (@elmanooficial) September 20, 2025
Chacina em Sobral deixa um morto e quatro feridos no distrito Rafael Arruda
Na manhã deste sábado, 20, outra tentativa de chacina foi registrada no Ceará. A rádio O POVO CBN Cariri apurou que, no distrito de Rafael Arruda, em Sobral, quatro pessoas foram feridas e uma faleceu no local.
Segundo testemunhas, um carro com quatro homens armados chegou a um comércio e efetuou diversos disparos, fugindo logo após. A vítima fatal foi o dono do estabelecimento, Expedito Coresma, 76, que morreu ainda no local do crime. Seu filho foi socorrido e levado ao hospital.
Durante o ataque, um cachorro também foi baleado e recebeu socorro imediato de uma estudante de veterinária que estava no local. Moradores ajudaram a levar o animal a uma unidade de atendimento emergencial e, agora, organizam uma campanha para custear o tratamento.
Segundo informações obtidas pelo portal Sobral Online, o filho da vítima é Ivo Ferreira da Costa, e os outros feridos são Maria de Jesus Bezerra, Miguel Francelino e um homem identificado como Gustavo. Todos foram encaminhados ao hospital e não correm risco de morte.
Investigação de Sobral em andamento
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou ao O POVO que as investigações sobre a tentativa de chacina no distrito Rafael Arruda já estão em andamento.
Segundo o órgão, o caso será investigado pela Delegacia de Sobral.
Confira na íntegra:
“A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo, na manhã deste sábado (20), no município de Sobral — Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Segundo informações preliminares, vítimas teriam sido atingidas por disparos de arma de fogo em uma via pública no distrito de Rafael Arruda. A ocorrência está em andamento e a Delegacia de Sobral está a cargo do caso.”