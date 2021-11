Projeto em Sobral é finalista de prêmio nacional de arquitetura

Um projeto cearense está entre os finalistas do prêmio nacional de arquitetura do Instituto Tomie Ohtake. A obra fica em Sobral, na região Norte do Estado.

Chamado MBV2, o projeto é um condomínio com casas e um edifício de uso misto. A concepção é do estúdio Rede Arquitetos, de Fortaleza.

Visualmente, o destaque está nas linhas retas e nos espelhamentos. O projeto abriga uma série de casas com planta baixa idêntica, agrupadas em pares espelhados, e, em um dos lados, há um prédio com apartamentos.

A premiação é organizada anualmente pelo Instituto Tomie Ohtake, em parceria com a fabricante de materiais de construção AkzoNobel. São selecionados projetos criados por estúdios e arquitetos brasileiros, e a implementação das obras pode ser em qualquer lugar do país ou no exterior.

Os finalistas, incluindo o projeto da Rede Arquitetos em Sobral, foram divulgados nessa quinta-feira, 4. Para o primeiro semestre de 2022 está programada a cerimônia de premiação, que contará também com exposição dos projetos selecionados, na sede do Instituto, em São Paulo (SP).

