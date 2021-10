Casacor Ceará abre ao público na próxima terça, 26; veja detalhes e fotos

18:32 | Out. 21, 2021

A 22ª edição da Casacor Ceará começa na próxima terça-feira, 26 de outubro. A exposição de arquitetura, decoração e paisagismo permanecerá aberta até 5 de dezembro, em endereço no bairro Meireles, em Fortaleza.

No local, haverá 28 ambientes criados por 33 profissionais. A temática deste ano será “A Casa Original”, que busca refletir sobre as reais necessidades do ser humano a partir das perspectivas da ancestralidade e da simplicidade. Também promove o encontro entre o passado e o futuro.

“Nosso público vai encontrar um espaço único. Além da história e da arquitetura exclusiva do imóvel, vai se deparar com espaços concebidos com o novo olhar que todos nós adquirimos neste período desafiador que estamos enfrentando”, afirmou Neuma Figueirêdo em texto divulgado para a imprensa.

Com o objetivo de lançar um olhar para os últimos dois anos, quando a população brasileira precisou permanecer em casa para evitar a disseminação do coronavírus, o tema proporciona a valorização da moradia. “A valorização do morar, conviver, compartilhar e ter a melhor experiência. Todas essas ideias e sensações permeiam os nossos ambientes”, disse.

Entre os profissionais que participarão, estão Afonso Tomoda, Anik Mourão, Christiane Boris, Claryanne Aguiar, Danielle Valente, Diego Studart, Natália Medeiros, Ney Filho, Pedro Athayde e Susana Clark.

Os ingressos custam R$ 35, a meia, e R$ 70, a inteira. Para ter acesso a todos os dias de evento, o valor é R$ 210. A visitação será programada em respeito às medidas de distanciamento social.

Veja fotos:

Casacor Ceará

Quando: de 26 de outubro a 5 de dezembro

Onde: avenida Rui Barbosa, 901 - Meireles

Mais informações: no site da Casacor

Quanto: R$70,00 (inteira), R$35,00 (meia-entrada) e R$210,00 (todos os dias)

Ingressos: no site da Casacor

