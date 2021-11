Ceará é premiado por revista pelo uso de tecnologias para redução de crimes

O uso de ferramentas tecnológicas no enfrentamento à criminalidade por parte da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) foi premiado no Prêmio Latin Trade Citizen Security, concedido pela revista Latin Trade. O anúncio foi feito nessa quarta-feira, 3. Conforme a revista, o prêmio tem como intuito de reconhecer “notáveis esforços” e iniciativas para a implantação de ferramentas tecnológicas que tornem cidades e estados mais seguros.



O Ceará venceu na categoria "Uso de Ferramentas Analíticas para Combate ao Crime". Na cerimônia da premiação, realizada em Nova York, nessa quarta-feira, 3, foi destacado que a tecnologia desenvolvida no Estado proporcionou a redução de crimes como roubo de carros. São ações como o Agilis, inteligência artificial aplicada ao Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da SSPDS, que integra 3.300 câmeras e faz cruzamento de vários bancos de dados, o que permite, por exemplo, identificar carros roubados ou usados em ações criminosas.

Também foi destacada pela revista a descentralização das iniciativas, que agem em diversas cidades e não estão restritas a apenas uma pessoa ou um pequeno grupo — evitando “estruturas burocráticas”.



Na cerimônia, que ocorreu de maneira remota, o secretário-executivo da SSPDS, Samuel Elânio, representando o governador Camilo Santana, afirmou que o reconhecimento é a “confirmação de que estamos no caminho certo e somos espelho para outros estados e países”. “Essa premiação mostra que as ferramentas desenvolvidas e empreendidas pela SSPDS/CE, com apoio do Governo do Ceará e do governador Camilo Santana, são fundamentais para a Segurança Pública. Não somente no Ceará, mas em todo o mundo”, afirmou.



Conforme a SSPDS, o Estado reduziu, entre janeiro e setembro de 2021, o índice de roubos e furtos de veículos, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 9.843 crimes registrados neste ano, redução de 10% na comparação com os 8.845 registrados em 2020. A Secretaria também destacou que os números de Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP) (roubos, assaltos e furtos em geral) também apresentaram redução no período observado, saindo de 40.938 para 36.424 ocorrências.



Especializada em negócio, a revista Latin Trade tem 27 anos e é distribuída em todo o continente americano para assinantes, salas VIP de companhias aéreas, hotéis selecionados e eventos regionais. O Prêmio Latin Trade Citizen Security é uma parceria da revista com as empresas Dell, Intel e Intelligent Security Systems (ISS).



Além do Ceará, foram premiadas as cidades de Medellín, na Colômbia e Tlajomulco, no México.



