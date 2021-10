Polícia recupera 11 relógios furtados de loja no Centro de Sobral

Um homem foi detido pela Polícia Civil nessa terça-feira, 26, suspeito de participação em um furto ocorrido em uma loja de roupas e acessórios em Sobral, na Região Norte do Estado. A ação aconteceu na manhã do último sábado, 23, quando o crime foi registrado por câmeras de segurança. Até o momento, a Polícia já recuperou 11 itens que foram furtados após o arrombamento do estabelecimento comercial. Como não houve flagrante, o suspeito assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

No momento em que foi encontrado, o homem estava de posse de quatro relógios e as roupas usadas no dia do crime. O suspeito foi conduzido à unidade policial, onde prestou depoimento. Agora, ele é alvo de um inquérito policial por portaria, em razão de não haver flagrante.

Parte do material foi recuperado pelos investigadores na quarta-feira, 27. Os agentes realizaram buscas na cidade, e mais seis relógios em diferentes locais foram encontrados. Com as investigações, a Polícia Civil chegou à identificação e à localização de um receptador. As investigações na busca de recuperar o restante dos relógios continuam.



