Outubro Rosa: mutirão de micropigmentação de mamas é ofertado em Sobral

Projeto Amigos do Peito vai beneficiar quatro mulheres de Sobral que passaram pela mastectomia em decorrência do câncer de mama. Procedimentos e mutirões já são realizados em Fortaleza desde 2014

O Projeto Amigos do Peito, em parceria com o Sindsaúde Ceará, vai realizar um mutirão de micropigmentação de mamas em mulheres residentes do município de Sobral, Interior do Estado, que passaram pelo processo de mastectomia (retirada completa da mama) em decorrência do câncer de mama. A ação já vem sendo realizada em Fortaleza desde 2014, já tendo realizado mais de 300 atendimentos.

Na Capital cearense, os atendimentos, bem como os mutirões anuais nos meses de outubro, são realizados no laboratório de estética do Centro Universitário Fametro (Unifametro), instituição a qual a coordenadora do projeto, Gisele de Paulo, leciona no curso de Estética e Cosmética. Em Sobral, sendo o primeiro mutirão feito no município, os procedimentos serão realizados no Ateliê Lourena Martins, contemplando quatro mulheres. As inscrições para os mutirões costumam ser feitas através do telefone (88) 3613.2584 ou do WhatsApp da coordenadora - (85) 8862.3793.



"A técnica de micropigmentação é muito tranquila, indolor, com duração média para a realização do procedimento de mais ou menos duas horas, durando em média dois ou três anos na pele, não saindo por completo", explica Gisele. Cerca de 45 dias após a relização do procedimento, a esteticista retorna ao município para avaliar as mulheres atendidas e analisar a necessidade de mais uma sessão para finalizar o processo que consiste em recostruir a auréola do seio mastectomizado.

"A ação tem um impacto gigantesco na vida dos profissionais que se disponibilizam a realizar esse voluntariado, mas principalmente na vida dessas mulheres, porque é importante para elas, após terem passado por todo esse desafio da mastectomia e de refazer a mama através da prótese, se olharem e verem uma auréola, que é um síbolo da feminilidade", pontua Gisele. As esteticistas que realizam os procedimentos oferecem seus serviços de forma voluntária.

Durante a realização dos atendimentos, a coordenadora do projeto explica que os protocolos de biossegurança são respeitados, levando em conta a pandemia da Covid-19 e que a estética como um todo já trabalha com essas boas práticas comumente. "A gente reforça o uso da máscara descartável, higienização do local, desinfecção com álcool 70, além de todos os materiais usados para cada paciente serem descartáveis", pontua.

O projeto realiza mutirões anuais apenas em outubro em celebração ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama, mas atende mulheres que procuram pelos serviços em Fortaleza durante todo o ano. Com datas marcadas por eles mesmos, os profissionais atendem de forma voluntária os pacientes também com serviços oferecidos fora do período de mutirão.

"A gente tem a esperança de uma boa estimativa em Sobral. É algo novo, desafiador, mas estamos aqui para dar esse start inicial no Projeto Amigos do Peito no município. Estou bem animada de que o projeto vai ser muito bem recebido, assim como ele é há sete anos em Fortaleza", finaliza Gisele. Mais informações podem ser encontradas na página do Instagram @amigosdopeitoce.

