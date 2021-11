Rede de ensino de Sobral oferta acesso a mais de 30 mil livros em plataforma digital

A rede de ensino de Sobral, município a 231 km de Fortaleza, está ofertando o acesso gratuito ao acervo de livros da Árvore, uma edtech com soluções de leitura digital. Ao todo, mais de sete mil alunos, do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental, vão poder usufruir de 30 mil livros, de aproximadamente 600 editoras. O ambiente virtual ficará à disposição da rede pública de ensino durante cinco meses.

As aulas presenciais no município retornaram neste quarta-feira, 3. Segundo a Secretaria de Educação do município, o objetivo da ação é oferecer apoio aos estudantes e professores, além de fomentar a formação de novos leitores. “Contar com uma plataforma super dinâmica e com inúmeras possibilidades para alunos e professores é um presente, além de ser um instrumento valiosíssimo para a continuidade dos nossos trabalhos”, conta Edna Lúcia Lima, coordenadora da secretaria da educação de sobral.

Sobre a Árvore

A Árvore é uma edtech com soluções de leitura digital para escolas públicas e privadas, que tem o objetivo de potencializar a educação e formar cada vez mais leitores no Brasil. Com acervo de mais de 30 mil obras, é uma das maiores edtechs para educação básica do Brasil.

Para o CEO e cofundador da Árvore, João Leal, a ação em Sobral é uma possibilidade de somar com o trabalho de docentes e gestores do município. "Temos certeza que será uma oportunidade excelente da Árvore aprender e construir junto com a cidade. Com nosso acervo e possibilidades pedagógicas, podemos ser um instrumento importante nos projetos de leitura e trabalhos realizados nas escolas”.

A contratação das soluções é feita através de assinaturas por meio da escola ou da instituição, conforme o número de usuários que utilizarão o serviço. A plataforma também ulizida a gamificação para ampliar a frequência de leitura, unindo aprendizagem e jogos. O ambiente virtual ainda oferece suporte pedagógico aos educadores.





