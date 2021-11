Programa Faz a Cena oferta aulas gratuitas de áreas técnicas da Cultura

O programa Faz a Cena, do Centro Cultural Porto Dragão, está ofertando programação gratuita voltada para as áreas técnicas, tecnológicas e artísticas da Cultura. A iniciativa acontece entre os dias 08 até 19 de novembro. Ao todo, serão 10 masterclasses ministradas por profissionais e especialistas das áreas técnicas, tecnológicas e artísticas da Cultura. Abertas ao público, as aulas serão ministradas de forma online e transmitidas pelo canal no Youtube do Porto Dragão.

O Programa Estadual de Formação nas Áreas Técnicas da Cultura é realizado pelo Hub Cultural do Ceará, através do Porto Dragão. A iniciativa tem como objetivo oferecer formação nas Áreas Técnicas das Artes, ampliando o panorama para outras áreas, como as Tecnologias do Sensível e as reflexões sobre Acessibilidade na criação e produção nas Artes.

Entre os orientadores das masterclasses, estão Guilherme Bonfanti, para falar de iluminação cênica; Bia Lessa, que abordará direção de arte e expografia; e João Boni, que discutirá sobre cultura, tecnologia digital e prática profissional.



Confira a programação completa da masterclasses “Faz a Cena”:

8/11 - Interdependência, com Anahí Guedes de Mello

9/11 - Luz: Palco, Arquitetura, Cidade, com Lúcia Chedieck

10/11 - Cultura, tecnologia digital e prática profissional, com João Boni

11/11 - Corpos plurais e o corpo-potência, com Daniel Gonçalves

12/11 - Cenografia, Direção de Arte e Expografia, com Bia Lessa

16/11 - Cultura, tecnologia digital e prática profissional

17/11 - Recursos multissensoriais, com Roberto Vieira

18/11 - Som, com Ruben Feffer

19/11 - Cultura, tecnologia digital e prática profissional

Serviço:

Masterclasses do Faz a Cena - programação gratuita e aberta ao público

Data: entre 08 a 19 de novembro

Horário: sempre às 19 horas

Como assistir: através do canal no Youtube do Porto Dragão

Mais informações: Instagram e Facebook do Dragão do Mar



