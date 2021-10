Prefeitura de Sobral entregará quadra poliesportiva em novembro

05:11 | Out. 19, 2021

Foram investidos cerca de R$ 400 mil no equipamento, cuja obra está em fase de conclusão; município também realiza melhorias em mini-estádio, localizado no bairro Gerardo Cristino de Menezes

A Prefeitura de Sobral divulgou nesta segunda-feira, 18, que a obras da quadra poliesportiva coberta, no distrito de Caioca, estão em fase de conclusão. Segundo a Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) do município, a construção já está cerca de 85% terminada. A finalização está prevista para o fim de novembro.

Foram investidos mais de R$ 400 mil. De acordo com a gestão do município, o equipamento esportivo inclui estrutura de aço, piso industrial, refletores de LED, arquibancada e piso intertravado ao redor da quadra.

Segundo a prefeitura, também está prevista a entrega de outro equipamento esportivo no município. Ainda sem data de inauguração definida, o mini-estádio Éder Venâncio, no bairro Gerardo Cristino de Menezes, está sendo contemplado com uma reforma.

