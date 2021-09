Pecém recebe ação de limpeza no próximo sábado, 18; saiba como participar

Ação é uma iniciativa da Sema e APA do Pecém e faz parte do Dia Nacional de Limpeza de Praia, comemorado no dia 20 de setembro; modelo de participação foi alterado para respeitar distanciamento social

Em alusão ao Dia Nacional de Limpeza de Praia, comemorado no dia 20 de setembro, a Praia do Pecém, localizada no município de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), irá receber uma ação de limpeza no próximo sábado, 18. A iniciativa é uma realização da Área de Proteção Ambiental (APA) do Pecém e da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará (Sema), em parceria com o Festival Cultura Zen.

A mobilização está marcada para iniciar a partir das 8 horas. Devido à pandemia de Covid-19, grandes mobilizações e aglomerações de pessoas para os tradicionais mutirões de limpeza não poderão ser realizados. A ideia da edição é o conceito #EuCuidodoMeuQuadrado, adotado desde 2020 em virtude da pandemia.

Para a ação da limpeza da praia, a organização do evento explica que grupos voluntários de até cinco pessoas podem ser realizados. Para participar, basta estarem presentes na praia no dia e no horário agendado para a ação. Conforme a organização, é necessário respeitar todos os protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19. Além disso, sugere-se que a distância percorrida pelos grupos não ultrapasse 2 km no total.

Festival Cultura Zen

O Festival Cultura Zen está previsto para acontecer nos dias 24 e 25 de setembro, no município de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. O objetivo do evento é promover a cultura de paz e do bem viver, saúde, sustentabilidade e o protagonismo feminino.

A programação conta com atividades de contação de histórias, bate-papo com autores, aulas de yoga, apresentações musicais, palestras, oficinas artísticas e feirinha criativa, além de atrações, como Monja Coen, a Mestra Pajé Raimunda Tapeba e a escritora e cordelista doutora Paola Torres.

Serviço

Ação de Limpeza Praia do Pecém

Quando: 18 de setembro (sábado)

Onde: Praia do Pecém - São Gonçalo do Amarante

Horário: A partir das 8 horas

Informações: Instagram @yogam.vidasaudavel, @semaceara, @dunas.litoraloeste, @sigaesecpecem @limpabrasil



