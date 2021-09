1.626 ipês-amarelos foram plantados em Fortaleza, em 2021

Ações lúdicas com crianças de comunidades dos bairros Paupina e Vila Velha começaram a ser realizadas na tarde desta quarta, 25. O projeto da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), com a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação (Citinova) visa incentivar o público infantil a se expressar, por meio de desenhos, pinturas, colagens, cartazes e artes em geral, sobre os micro parques que serão construídos no entorno de suas casas. Iniciativa também ocorrerá nesta quinta-feira, 25, das 15 às 17 horas.

Na tarde desta quarta, 25, a programação infantil foi no micro parque da Paupina, localizado na Tv. Maria de Lourdes G Lima, 60, São Bento. Amanhã, será no micro parque da Vila Velha, na rua Maria Zenóbia Carneiro, 299.

Para que o convite fosse feito às crianças das comunidades, houve um chamamento de casa em casa para engajar o público beneficiado. A ação ganhou forma após a coordenação do projeto ter visitado lideranças locais e tomado conhecimento sobre as necessidades e as expectativas da população com relação aos parques.

Segundo a titular da Seuma, Luciana Lobo, o projeto devolve à população um espaço que pertence a ela e que, muitas vezes, tinha virado ponto de lixo ou até de violência. Para ela, "todo mundo se sente, de fato, dono daquele local, zelando por ele em todas as etapas do projeto”.



Micro parques

Com o intuito de aproveitar espaços degradados e realizar uma integração com o ambiente natural, o projeto dos micro parques almeja personalizar cada iniciativa de acordo com a demanda da comunidade do entorno. O planejamento para os equipamentos é que eles se localizem próximos a escolas, postos de saúde ou outros equipamentos públicos já utilizados pela população. "O projeto dos microparques precisa do envolvimento direto da população, pois são propostas personalizadas para cada espaço. Claro, seguindo alguns preceitos urbanísticos, mas buscando oferecer no novo espaço o que tem relação com a identidade daquela comunidade específica", explicou Camila Girão, coordenadora de desenvolvimento urbano da Seuma.

