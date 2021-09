Ceará investe R$ 19 milhões para construir 14 equipamentos do Programa Mais Infância

Até o fim da gestão, governador projeta ultrapassar o número de 400 equipamentos do Programa, que inclui brinquedopraças, estações do Praia Acessível e fábricas do Mais Nutrição

O governador Camilo Santana (PT) assinou ordens de serviço, na tarde desta terça-feira, 14, para construção de 14 novos equipamentos da administração estadual em parceria com os governos municipais. No total, serão seis Praças Mais Infância, quatro Centros de Educação Infantil (CEIs) e quatro Centros de Referência da Assistência Social (Cras). (Veja lista no fim da matéria)

Durante o evento, os prefeitos das cidades contempladas com a obra estiveram presencialmente em cerimônia com Camilo no Palácio da Abolição, para assinatura do documento. Também participaram do evento a primeira-dama Onélia Santana, a titular da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará (SPS), Socorro França, e Quintino Vieira, Superintendente da Superintendência de Obras Públicas (SOP).

Onélia ressaltou que a ideia dos equipamentos é proporcionar o desenvolvimento das crianças e das famílias cearenses. “Queremos que todos os municípios prosperem em ambientes lúdicos”, disse a gestora. No total, serão investidos quase R$ 19 milhões para as construções, conforme anunciou Camilo durante transmissão ao vivo nas redes sociais. No caso das praças, o prazo para término da obra é de quatro meses, enquanto os CEIs é de sete meses, segundo representantes das construtoras.

Na última segunda-feira, 13, o Executivo estadual anunciou a concessão de Bolsas de Incentivo aos Agentes Sociais Mais Infância, programa idealizado por Onélia. Foram selecionados 184 bolsistas para todos os municípios, com dois tipos de bolsas, uma no valor de R$ 1,8 mil para 30 horas semanais, e outra de R$ 1,2 mil para o cumprimento de 20 horas semanais.

Os aprovados trabalharão para busca ativa das famílias selecionadas para serem beneficiadas com o auxílio do Cartão Mais Infância e garantir que elas sejam contempladas com as políticas públicas tanto municipais quanto estaduais com o olhar intersetorial. “Temos de ajudar aos mais vulneráveis, ir de encontro das famílias nos distritos, aquelas que estão longe da internet, enfim, acolher e intensificar essas ações nas famílias de extrema vulnerabilidade”, enfatizou a primeira-dama na ocasião.



Até agora, já foram entregues 299 equipamentos do Programa Mais Infância entregues desde o início do governo. Entre eles estão as praças, brinquedopraças, CEIs, brinquedocreches, Núcleos de Estimulação Precoce, estações do Praia Acessível, fábricas do Mais Nutrição, e uma unidade do Espaço Mais Infância.

Camilo afirmou que a sua expectativa é que até o fim da gestão o Estado ultrapasse 400 equipamentos entregues. O gestor destacou o papel dessas infraestruturas, por exemplo, para as mães terem onde deixar seus filhos enquanto vão trabalhar. “São espaços para a família. No caso da Praça Mais Infância, há uma proteção para que a criança não saia do espaço para rua e evite acontecer algum incidente”, destacou.

Veja lista dos municípios onde os equipamentos serão construídos

Praças Mais Infância

- Aracati

- Barbalha

- Beberibe

- Horizonte

- Limoeiro do Norte

- Quixeramobim

Centros de Educação Infantil (CEIs)

- Campos Sales

- Cruz

- Icapuí

- São Benedito

Centros de Referência da Assistência Social (Cras)

- Coreaú

- Croatá

- Independência

- Moraújo



