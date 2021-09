R$ 2 mil em cédulas falsas são apreendidos durante operações da PF no Ceará

Das 57 apostas ganhadoras do prêmio de R$ 150 milhões da Lotofácil de Independência, uma delas é da capital Cearense. Cada aposta ficou com R$ 2.791.889,50 ao acertar 15 dezenas do prêmio, que ocorreu nesse sábado, 11 de setembro (11/09).

Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), realizadora do sorteio, a aposta de Fortaleza ocorreu no formato de um bolão com 50 pessoas que apostaram 20 números. A aposta foi registrada na loteria Milênio da Sorte, localizada na avenida Barão de Studart, no bairro Aldeota.

Sobre o assunto Resultado da Lotofácil de Independência, hoje, sábado, 11 de setembro (11/09)

Aposta de Minas Gerais fatura R$ 1,3 milhão no concurso 5596 da Loteria Federal

Tele Sena Primavera: resultado do segundo sorteio hoje, domingo, 12 de setembro

Outros vencedores

As apostas com 15 acertos, que dividiram o prêmio de R$ 150 milhões, foram registradas em 15 estados e no Distrito Federal. Além do Ceará, que teve apenas uma, as apostas ganhadoras ocorreram em: Bahia (4), Distrito Federal (3), Espírito Santo (1), Goiás (3), Maranhão (1), Minas Gerais (3), Mato Grosso do Sul (1), Mato Grosso (1), Pará (2), Pernambuco (2), Paraná (6), Rio de Janeiro (2), Santa Catarina (5), Sergipe (1), São Paulo (21).

Resultado da Lotofácil da Independência

Dezenas sorteadas: 02-01-24-06-09-15-13-12-22-03-21-23-25-17-05

Prêmios

15 acertos: 57 apostas ganhadores, valor individual de 2.791.889,50



14 acertos: 10.288 apostas ganhadoras, R$ 1.124,02



13 acertos: 292.658 apostas ganhadoras, R$ 25,00



12 acertos: 3.577.748 apostas ganhadoras, R$ 10,00



11 acertos: 18.451.178 apostas ganhadoras, R$ 5,00



Tags