Quixeramobim: Ceará realiza a 1ª captação de pulmão no Interior

O Ceará realizou a primeira captação de pulmão no interior do Estado, desde a implantação do transplante pulmonar na rede pública estadual, em 2011. O procedimento foi realizado nessa terça-feira, 20, no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim. Essa foi a primeira captação múltipla de órgãos realizada no Ceará em 2026.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), a captação contou com o trabalho de dez profissionais do HRSC, com a participação de quatro médicos e quatro profissionais da Enfermagem que integram a equipe da Central de Transplantes do Estado.

A titular da Sesa, Tânia Mara Coelho, em matéria divulgada pela pasta, classificou a operação como um marco do avanço significativo na descentralização da alta complexidade em saúde, resultando no fortalecimento da rede estadual e da qualificação contínua dos hospitais regionais. A secretária destacou ainda que o Ceará é um dos quatro estados brasileiros a realizarem o transplante de pulmão na rede pública de saúde. Classificado como um procedimento de alta complexidade, a ação também é feita nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. “A primeira captação desse órgão no interior é reflexo de um trabalho contínuo de territorialização do cuidado, com investimento na qualificação das equipes, na estrutura dos hospitais regionais e na logística integrada da rede”, afirma.