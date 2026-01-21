15 municípios do CE em perigo de chuvas intensas, diz Inmet

O aviso, emitido na terça pelo O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), prevê chuvas de até 50mm/dia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo, de perigo potencial, para chuvas intensas em 15 municípios cearenses. O aviso prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h). O alerta iniciou às 8h30min de terça-feira, 20, e é válido até 23h59 desta quarta-feira, 21.

Além do Ceará, outros estados foram abrangidos, como Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins, incluindo o Distrito Federal.