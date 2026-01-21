15 municípios do CE em perigo de chuvas intensas, diz Inmet

15 municípios do CE têm alerta de perigo potencial para chuvas intensas, diz InmetO aviso, emitido na terça pelo O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), prevê chuvas de até 50mm/dia
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo, de perigo potencial, para chuvas intensas em 15 municípios cearenses. O aviso prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h). O alerta iniciou às 8h30min de terça-feira, 20, e é válido até 23h59 desta quarta-feira, 21.
Além do Ceará, outros estados foram abrangidos, como Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins, incluindo o Distrito Federal.
O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo das árvores, por “leve risco de queda e descargas elétricas”. Outra indicação relata que os motoristas não devem estacionar seus veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Perigo potencial de chuvas intensas: veja lista no Ceará
Confira abaixo a lista dos 15 municípios do Ceará que receberam o alerta amarelo.
- Aiuaba
- Antonina do Norte
- Araripe
- Assaré
- Barbalha
- Campos Sales
- Crato
- Jardim
- Jati
- Nova Olinda
- Parambu
- Penaforte
- Potengi
- Salitre
- Santana do Cariri