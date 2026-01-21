Fortaleza: ampolas de Mounjaro são apreendidas em transportadora

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 280 ampolas de Mounjaro são apreendidas em transportadora de Fortaleza

Cada ampola custa cerca de R$ 870. Produto deverá ser descartado
A Receita Federal apreendeu 288 ampolas de tirzepatida (Monjauro) em uma transportadora de Fortaleza na tarde dessa terça-feira, 20. 

O produto, de acordo com a Receita, vale cerca de R$ 252 mil, com cada ampola custando aproximadamente R$ 870. 

Apreensão foi realizada Divisão de Vigilância e Repressão da 3ª Região Fiscal (Direp03) e o material deverá ser descartado. 

As ampolas estavam em caixas de papelão, embaladas em saco plástico.

O medicamento, utilizado para diabetes tipo 2, tem sido buscado para contorle de peso. Em abril de 2025, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) passou a exigir receita controlada para venda do Monjauro. 


