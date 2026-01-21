Fortaleza: ampolas de Mounjaro são apreendidas em transportadora

Mais de 280 ampolas de Monjauro são apreendidas em transportadora / Crédito: Divulgação Receita Federal

A Receita Federal apreendeu 288 ampolas de tirzepatida (Monjauro) em uma transportadora de Fortaleza na tarde dessa terça-feira, 20. O produto, de acordo com a Receita, vale cerca de R$ 252 mil, com cada ampola custando aproximadamente R$ 870.

Apreensão foi realizada Divisão de Vigilância e Repressão da 3ª Região Fiscal (Direp03) e o material deverá ser descartado.