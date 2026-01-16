Liminar contra gravação de conversas entre advogados e presos no CE é negada

Único presídio de segurança máxima do Ceará, na BR-116, km 27, em Aquiraz / Crédito: Aurelio Alves

O ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), indeferiu o pedido de liminar que buscava impedir o monitoramento de conversas entre advogados e presos nos parlatórios da Unidade Prisional de Segurança Máxima do Estado do Ceará (UP-Máxima), localizado em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A decisão foi proferida na terça-feira, 13, e divulgada nesta sexta-feira, 16, pelo STJ. O pedido havia sido impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil — Seção Ceará (OAB-CE).



“À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ”, conforme consta na decisão. “O mérito do pedido será analisado pela Sexta Turma, sob a relatoria do ministro Rogerio Schietti Cruz”, informou a Comunicação do STJ.

O monitoramento das conversas entre presos e advogados havia sido um pedido da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), tendo contado com o apoio do Ministério Público Estadual (MPCE).



O ato foi deliberado após advogados serem flagrados repassando bilhetes e outras comunicações de integrantes de facções criminosas que estavam presos para comparsas soltos — e vice-versa.

Em 16 de dezembro, por exemplo, o advogado Victor de Alencar Gomes Magalhães, de 29 anos, foi preso em Iracema, no Vale do Jaguaribe, suspeito de transportar bilhetes para um integrante do Comando Vermelho (CV). Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto.

O pedido de monitoramento havia sido negado em primeira instância pela Vara da Corregedoria dos Presídios, mas concedido pela 3ª Câmara Criminal do TJCE.

