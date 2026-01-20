Soldador mecânico morre após acidente no Complexo do Pecém

Porto do Pecém, no Ceará / Crédito: Fco Fontenele

Um funcionário da empresa Engemetálica, identificado como Nonato Rogevando da Silva Martins, morreu após acidente de trabalho no Complexo do Pecém, durante o final da tarde desta terça-feira, 20. O homem, na função de soldador mecânico, realizava uma manutenção na esteira de carvão. O trabalhador da companhia, que está vinculada à operadora VLI Logística, atuava há cerca de dois anos. Em nota, o Complexo manifestou solidariedade à família da vítima e informou ainda que mantém colaboração com as autoridades na apuração das circunstâncias do acidente.

Informações iniciais apontavam que o soldador estaria passando próximo à esteira, que ligava o píer no mar ao terminal. Ele teria se desequilibrado.