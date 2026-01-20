Soldador mecânico morre após acidente no Complexo do Pecém

Soldador mecânico morre após acidente no Complexo do PecémO caso foi registrado na tarde desta terça-feira, 20, envolvendo um soldador mecânico que atuava na manutenção da esteira de carvão
Um funcionário da empresa Engemetálica, identificado como Nonato Rogevando da Silva Martins, morreu após acidente de trabalho no Complexo do Pecém, durante o final da tarde desta terça-feira, 20. O homem, na função de soldador mecânico, realizava uma manutenção na esteira de carvão.
O trabalhador da companhia, que está vinculada à operadora VLI Logística, atuava há cerca de dois anos. Em nota, o Complexo manifestou solidariedade à família da vítima e informou ainda que mantém colaboração com as autoridades na apuração das circunstâncias do acidente.
Informações iniciais apontavam que o soldador estaria passando próximo à esteira, que ligava o píer no mar ao terminal. Ele teria se desequilibrado.
Acidente no Complexo do Pecém: veja nota na íntegra
Confira nota completa compartilhada pelo Complexo do Pecém sobre o caso:
O Complexo do Pecém informa que um funcionário da empresa Engemetálica, vinculada à operadora VLI Logística, sofreu um acidente de trabalho no fim da tarde desta terça-feira (20) e veio a óbito logo em seguida.
Nonato Rogevando da Silva Martins trabalhava há cerca de dois anos como soldador mecânico e estava atuando na manutenção da esteira de carvão. O Complexo do Pecém manifesta sua solidariedade à família da vítima e informa que está colaborando com as autoridades para apuração das circunstâncias do acidente.
Movimentação de contêineres no Complexo do Pecém cresce 37% em 8 meses | LEIA MAIS