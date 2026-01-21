Ceará tem 40% de chances de chuvas abaixo da média

Chuvas em fevereiro, março e abril pode ter chuvas abaixo ou dentro da média, conforme Funceme / Crédito: AURÉLIO ALVES

Entre fevereiro, março e abril, primeiros três meses da quadra chuvosa do Ceará, a probabilidade do Estado ter chuvas abaixo da média é de 40%. O prognóstico foi divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) nesta quarta-feira, 21. O estudo, que tenta prever uma média de volume acumulado de chuva para o período, também indica 40% de probabilidade de precipitações dentro da normalidade e 20% de chances de um volume maior que a média.

Os modelos de previsão apontam ainda uma variação espacial e temporal das chuvas no Estado. Há tendência que o Centro-Sul do Ceará tenha condições mais secas que a porção Centro-Norte do território.