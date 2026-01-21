Ceará tem 40% de chances de chuvas abaixo da média

Ceará tem 40% de chances de chuvas abaixo da médiaDe acordo com a Funceme, há também 40% de chances das chuvas serem dentro da normalidade para o trimestre de janeiro a abril. Pré-estação no Ceará foi a segunda pior do período histórico
Entre fevereiro, março e abril, primeiros três meses da quadra chuvosa do Ceará, a probabilidade do Estado ter chuvas abaixo da média é de 40%. O prognóstico foi divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) nesta quarta-feira, 21.
O estudo, que tenta prever uma média de volume acumulado de chuva para o período, também indica 40% de probabilidade de precipitações dentro da normalidade e 20% de chances de um volume maior que a média.
Os modelos de previsão apontam ainda uma variação espacial e temporal das chuvas no Estado. Há tendência que o Centro-Sul do Ceará tenha condições mais secas que a porção Centro-Norte do território.
Pré-estação chuvosa foi a segunda pior da história
A pré-estação chuvosa, que compreende os meses de dezembro e janeiro, foi a segunda pior do período histórico observado pela Funceme. No mês de dezembro, a média observada foi de 17,9 milímetros, quando o normal seria 31 mm. Já em janeiro, até essa terça-feira, 20, foi observado uma média de 10.1 milímetros, quando o normal seria 99.8 mm.
Na divisão territorial das chuvas, apenas 3% do Estado teve precipitações acima da média em dezembro, enquanto 31% atingiram a média esperada. A maioria das regiões, 65% do território, teve menos chuvas que a média histórica para o período. Em janeiro, todo o território do Ceará registrou precipitações abaixo da média. (Com informações de Lara Vieira/O POVO)