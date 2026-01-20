"Enamed nem de longe avalia se é bom ou mau médico", analisa Dr. Cabeto

"Enamed nem de longe avalia se é bom ou mau médico", analisa Dr. CabetoResultado do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) para o ex-secretário de Saúde do Ceará, Dr. Cabeto, não reflete a qualidade do médico formado
"O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) não protege o paciente, não é exame de proficiência. Ele nem de longe avalia se é bom ou mau médico. Ele está avaliando uma das habilidades cognitivas, que é a parte teórica", analisou o ex-secretário de Saúde do Ceará, o médico Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, conhecido como Dr. Cabeto.
Cabeto concedeu entrevista para a rádio O POVO CBN na manhã desta terça-feira, 20, aos jornalistas Jocélio Leal e Juliana Matos Brito.
Discussão foi iniciada mediante resultado do novo modelo que mede o desempenho dos estudantes e da qualidade de ensino divulgada pelo Ministério da Educação (MEC) nessa segunda-feira, 19.
Prova indicou três cursos de Medicina do Estado ao conceito máximo e um com nota baixa, sujeito a punição, em uma escala de 1 a 5.
Ao todo, 351 cursos foram avaliados no certame realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Dessa forma, 107 tiveram resultados considerados ruins (notas 1 e 2). Apenas instituições privadas e públicas federais receberão as sanções, totalizando 99 cursos.
Cabeto ressaltou que o Enamed é aplicado apenas na fase final do curso de Medicina, o que faz com que grande parte das faculdades abertas recentemente ainda não sejam efetivamente avaliadas.
Ainda conforme o ex-secretário, o Brasil registrou um crescimento acelerado nas ofertas dessa graduação nos últimos anos, sem que houvesse tempo ou estrutura suficientes para que essas instituições fossem consolidadas antes da aplicação do exame.
Cabeto acrescentou que a formação médica adequada, na maioria dos casos, depende da residência médica, não obrigatória em território nacional, ao contrário de nações como Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França e Inglaterra.
"O que tem que se fazer a partir de agora é fortalecer a ampliação das residências, qualificar essas residências, valorização dos preceptores, rever a questão dos nossos hospitais de ensino, a integração com o Sistema Único de Saúde (SUS) que, a meu ver, anda a passos lentos", avaliou.
De acordo com o médico, a defasagem para residências e a baixa priorização da formação médica de qualidade por sucessivos governos explicam o problema.
Durante a entrevista, Cabeto também criticou propostas que defendem a criação de uma espécie de “OAB da Medicina”, nos moldes do exame aplicado a advogados.
"A medicina é uma arte muito complexa. Inclui uma série de habilidades que vão muito além do componente técnico, uma formação humanística, uma percepção da sociedade, uma formação cidadã, uma capacidade de exercer diálogo. Nem de longe essas provas determinam", definiu.
O médico alertou ainda para o risco de que faculdades passem a focar apenas no treinamento para a prova, em detrimento da real formação.
"Infelizmente, eu não vislumbro nenhuma notícia positiva. Eu acho que nós estamos muito longe ainda de avaliar as questões de forma qualitativa", finaliza.
O que acontecerá com os cursos que tiveram nota baixa no Enamed?
De acordo com o MEC, será instaurado um processo administrativo de supervisão para os cursos considerados insatisfatórios, com notas mais baixas, 1 e 2, serão alvos de sanções, como restrições no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e proibição do aumento de vagas.
As instituições poderão apresentar defesa e requerer um prazo.
Já as medidas cautelares, como a suspensão do Fies ou da abertura de novas turmas, serão aplicadas conforme a faixa de classificação do curso de forma escalonada, levando em consideração o percentual de concluintes proficientes em cada faixa.
As medidas terão duração até a publicação do Conceito Enade 2026.
Relembre notas dos cursos de medicina do Ceará no Enamed:
- Universidade Estadual do Ceará (Uece) - 5
- Universidade de Fortaleza (Unifor) - 4
- Universidade Federal do Ceará (UFC) Sobral - 4
- Universidade Federal do Ceará (UFC) Fortaleza - 5
- Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte (Estácio FMJ) - 3
- Centro Universitário Christus (Unichristus) - 5
- Centro Universitário Inta (Uninta) - 3
- Universidade Federal do Cariri (UFCA) - 4
- Faculdade Estácio de Canindé - 2
(Com informações dos repórteres Alexia Vieira e João Paulo Biage e Agência Brasil)