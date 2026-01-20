"Enamed nem de longe avalia se é bom ou mau médico", analisa Dr. Cabeto

Foto de apoio ilustrativo: Dr. Cabeto concede entrevista a rádio O POVO CBN sobre o resultado do modelo que busca avaliar cursos de medicina pelo Brasil / Crédito: Aurélio Alves/O POVO

Discussão foi iniciada mediante resultado do novo modelo que mede o desempenho dos estudantes e da qualidade de ensino divulgada pelo Ministério da Educação (MEC) nessa segunda-feira, 19. Prova indicou três cursos de Medicina do Estado ao conceito máximo e um com nota baixa, sujeito a punição, em uma escala de 1 a 5. Ao todo, 351 cursos foram avaliados no certame realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Dessa forma, 107 tiveram resultados considerados ruins (notas 1 e 2). Apenas instituições privadas e públicas federais receberão as sanções, totalizando 99 cursos.

Cabeto ressaltou que o Enamed é aplicado apenas na fase final do curso de Medicina, o que faz com que grande parte das faculdades abertas recentemente ainda não sejam efetivamente avaliadas. Ainda conforme o ex-secretário, o Brasil registrou um crescimento acelerado nas ofertas dessa graduação nos últimos anos, sem que houvesse tempo ou estrutura suficientes para que essas instituições fossem consolidadas antes da aplicação do exame. Cabeto acrescentou que a formação médica adequada, na maioria dos casos, depende da residência médica, não obrigatória em território nacional, ao contrário de nações como Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França e Inglaterra.



"O que tem que se fazer a partir de agora é fortalecer a ampliação das residências, qualificar essas residências, valorização dos preceptores, rever a questão dos nossos hospitais de ensino, a integração com o Sistema Único de Saúde (SUS) que, a meu ver, anda a passos lentos", avaliou. De acordo com o médico, a defasagem para residências e a baixa priorização da formação médica de qualidade por sucessivos governos explicam o problema. Durante a entrevista, Cabeto também criticou propostas que defendem a criação de uma espécie de “OAB da Medicina”, nos moldes do exame aplicado a advogados.