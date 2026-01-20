Barco catamarã naufraga na Praia do Mucuripe, em Fortaleza

Catamarã naufraga na enseada do mar do Mucuripe / Crédito: AURÉLIO ALVES

Uma embarcação do tipo catamarã naufragou na manhã desta segunda-feira, 19, na Enseada do Mucuripe, em Fortaleza. Segundo o Centro de Coordenação e Controle da Autoridade Marítima da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE), não foram encontrados tripulantes, passageiros ou combustível a bordo do catamarã após o acidente. LEIA TAMBÉM | Após 7 meses, carnaúbas na Beira Mar não foram replantadas



Moradores comentam sobre naufrágio de embarcação Morador do Mucuripe há 50 anos, o pescador Roberto Moreira de Freitas conta que até o momento, o catamarã foi o terceiro naufrágio que ele tem conhecimento. "É por conta das pedras [o incidente]. Quando o mar tá secando, você encontra dificuldade para navegar", explica.

Uma pessoa em situação de rua, que não será identificada, conta que estava presente no momento em que o catamarã começou a naufragar: "Eu percebi que tinha alguma coisa errada, porque a linha vermelha do barco começou a sumir [afundando] e não pode sumir dentro da água". Ela relata que uma equipe veio parar tentar reflutuar o barco, porém não obtiveram sucesso. O vendedor ambulante Gleison Braga, 36, atua na orla do Mucuripe há mais de duas décadas, e conta que não ficou sabendo do naufrágio. "Não ouvi nem falar. Ninguém comentou [comigo], nem clientes e nem colegas de trabalho", relata surpreso.

Um marinheiro de convés aposentado, que não quis se identificar, conta que trabalhou na embarcação que naufragou durante cinco anos. "Quando cheguei pela manhã já estava assim [naufragado]". Segundo ele, o dono da embarcação acionou mergulhadores para tentar recuperar o barco. "Daí vão levar pro seco para consertar e botar para funcionar". Conforme o ex-marinheiro, a catamarã não estava funcionando em atividades de alto-mar, e permanecia atracado na costa. "O dono começou a fazer modificações nele (...) Já veio mergulhador, a capitania também foi lá [pela manhã], já está tudo encaminhado", afirmou.