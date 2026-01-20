Incêndio na sucata Chico Alves foi causado por bomba rasga lata

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,27.12.2025: Sucata Chico Alves. (foto: Fabio Lima/OPOVO). / Crédito: FÁBIO LIMA

Segundo a pasta, vestígios observados no local, bem como características dos materiais atingidos e a dinâmica do evento, indicam que o sinistro foi iniciado pelo contato entre uma fonte térmica externa, identificada pela Pefoce como uma bomba rasga-lata, e materiais inflamáveis dentro da sucata.

O vídeo de um incêndio no bairro Jacarecanga, que chegou a ser vinculado ao incidente pelas redes sociais, foi descartado pela Polícia durante as investigações. Moradores no entorno tiveram perdas causadas pelo incêndio O incêndio não deixou nenhuma vítima fatal, entretanto, levou a perdas materiais para diversos moradores no entorno da sucata. Ao todo, oito imóveis sofreram danos estruturais e precisaram ser interditados já na noite da véspera de Natal, quando o sinistro aconteceu.

O POVO esteve no local durante o início deste ano e conversou com os moradores, que além das perdas, pontuaram também uma grande dificuldade de entrar em contato com o proprietário dos imóveis onde vivem, o próprio Chico Alves, para negociar os custos dos reparos.

Durante a visita, a reportagem conversou extraoficialmente com Chico Alves, que relatou a dor de perder os objetos de sua falecida esposa, os quais garantiu guardar com a maior estima do mundo, entre eles roupas, relógios e sapatos.

Na oportunidade, a equipe do O POVO tentou entrevistar oficialmente com o proprietário sobre os danos da sucata e dos imóveis ao redor, mas foi impedida pela família, que afirmou não querer se pronunciar antes da conclusão do laudo da Pefoce. Combate ao incêndio durou 76 horas Os trabalhos para contenção e rescaldo das chamas na sucata duraram 76 horas. Iniciado na noite de 24 de dezembro, o incêndio foi totalmente debelado apenas no domingo, 28.