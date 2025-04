Prefeito de Potiretama tem "fortes vínculos" com membros do PCC, diz Polícia

O prefeito de Potiretama, Luan Dantas Felix (PP) / Crédito: Reprodução/ Instagram

O prefeito de Potiretama, município do Vale Jaguaribe, tem “fortes vínculos” com membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), conforme apuração da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). A afirmação consta na decisão judicial que decretou a prisão de Luan Dantas Félix, de 34 anos. Ele foi preso no dia 3 de abril passado. A defesa de Luan, feita pelo advogado Pedro Neto, nega as acusações. Conforme ele afirmou a O POVO, a ilação feita não é corroborada por nenhuma prova.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA TAMBÉM | Atuação de facções nas eleições teve compra de votos e até enviado do RJ para intimidações no Ceará Luan foi preso pelo crime de incêndio, já que, conforme a investigação da Delegacia de Combate à Corrupção, ele teria sido o mandante do incêndio que atingiu uma fazenda em 31 de maio de 2024 em Alto Santo, município vizinho a Potiretama. Não houve feridos, mas diversos móveis da propriedade foram queimados, como geladeira, freezer, portas, janelas e outros. A vítima, um advogado que atua na região, acusou Luan de ordenar o incêndio, dizendo ainda que, em 2023, o prefeito havia ameaçado-o de morte.



As ameaças teriam sido motivadas por Luan acreditar que o advogado havia denunciado-o à Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública (Procap). Em 2024, Luan chegou a ser alvo de operação do Ministério Público Estadual (MPCE) que investigava um esquema criminoso de venda superfaturada de combustível para a Prefeitura. Ainda de acordo com o advogado, o prefeito chegou a oferecer R$ 25 mil para matá-lo. A vítima também disse que “várias pessoas” receberam um áudio em que Felipe Gomes da Silva, conhecido como Pajé, confessava ter ateado fogo na fazenda.