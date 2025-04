Prefeito de Potiretama é preso por suspeita de integrar organização criminosa

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu, nesta quinta-feira, 3, o prefeito de Potiretama, Luan Dantas Felix (PP), suspeito de integrar uma organização criminosa. De acordo com informações repassadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o prefeito foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Alto Santo, onde os devidos procedimentos foram realizados.

O gestor foi reeleito para a prefeitura nas eleições de 2024 com 71,31% dos votos válidos, contra 28,69% do adversário Dr Fred Campelo (PSD). A Polícia Civil não deu detalhes sobre a operação que levou à prisão do prefeito nem sobre a suposta relação dele com a organização criminosa. O caso está em fase de investigação e corre em segredo no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).