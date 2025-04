Homem volta à comunidade após ser expulso por facção e é morto com 15 tiros

Homicídio vitimou rapaz de 27 anos de idade e teria relação com facções criminosas / Crédito: reprodução

Um rapaz de 27 anos de idade foi morto com aproximadamente 15 tiros, a maioria na cabeça, na rua Nova Aurora, no Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. O caso foi registrado na quarta-feira, 9. Ele voltou à comunidade do qual havia sido expulso por uma facção criminosa. Conforme apuração do O POVO, a vítima usava tornozeleira eletrônica e havia sido presa por roubo. O crime teria um contexto relacionado a facções criminosas.