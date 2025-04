Esquema criminoso beneficiava presos com tornozeleira eletrônica no Ceará

O total de 10 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) suspeitas de envolvimento em um esquema que beneficiava presos sob monitoramento eletrônico no Ceará.

O esquema consistia no funcionário terceirizado modificar os modos de funcionamento das tornozeleiras e do tipo de monitoramento.

Uma pessoa que se apresentou como advogada denunciou o esquema criminoso ao Núcleo de Apoio às Famílias e o caso chegou ao conhecimento da coordenação Célula de Monitoramento Eletrônico. As informações foram obtidas por meio da denúncia do MPCE obtida pelo O POVO .

Em outro caso, um policial militar que era alvo de monitoramento eletrônico, Jadiel Costa Marcelino da Silva, teve a agenda alterada para fiscalização, modo que abrange o sistema de monitoramento sem restrições e sem demais obrigações.



Oito tornozelados foram beneficiados por servidor terceirizado

Foi verificado pela investigação interna da SAP que oito tornozelados eram beneficiados no acesso de Miguel e ele também era responsável por receber advogados que compareciam à central.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão de acusados sendo efetivado contra os denunciados, Adaias Cabral da Cunham Alexssandro de Lima Dutra, Jediel Costa Marcelino da Silva, Gustavo de Souza Camilo e Matheus Oliveira Amora da Silva. Miguel ficou foragido e não retornou das férias, mas posteriormente foi submetido ao uso da tornozeleira eletrônica e em 2022 foi liberado das medidas. Ele foi demitido da Sap.

Jediel Costa Marcelino da Silva, policial militar, negou participação no esquema e afirmou desconhecer Miguel. Já Gustavo de Souza foi o único que afirmou ter sido abordado por um advogado que ofereceu os serviços no valor de R$ 4 mil para agilizar a retirada da tornozeleira antes do prazo estipulado pelo juiz. Os demais negaram qualquer relação com o servidor.

As denúncias são referentes aos crimes de fraude processual e inserção de dado falso em sistema de informações.

SAP afirma que funcionário foi demitido há três anos

A Secretaria da Administração Penitenciária informou que a própria coordenadoria de monitoração eletrônica descobriu os atos ilegais e depois de perceber que passava por investigação interna, o funcionário deixou de comparecer ao trabalho. Ele foi demitido pela empresa terceirizada e o caso foi encaminhado à investigação e inquérito policial.